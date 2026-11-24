США в третий раз примут футбольный Кубок Америки в 2028 году. Об этом 24 ноября объявили футбольные конфедерации КОНМЕБОЛ и КОНКАКАФ, сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на Reuters.

Участие команд КОНКАКАФ

В турнире примут участие шесть команд КОНКАКАФ из Северной и Центральной Америки, а также Карибского бассейна. КОНКАКАФ объединяет футбольные команды этих регионов.

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Отбор через Золотой кубок

Золотой кубок 2027 года станет квалификационным турниром для всех шести представителей КОНКАКАФ. По его итогам команды получат путёвки на Кубок Америки 2028 года.

Кубок Америки проводят раз в четыре года. Предыдущий розыгрыш турнира состоялся в США в 2024 году: в финале на стадионе Hard Rock в Майами Аргентина победила Колумбию, а Лионель Месси поднял трофей вместе с партнёрами по команде.

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