Администрация президента США Дональда Трампа ведет непубличные переговоры с военными властями Мьянмы, которых Вашингтон ранее обвинял в геноциде. Как сообщает ABC News Australia, американские чиновники в этом году ездили в Нейпьидо и Токио для встреч с лидером военного переворота, впоследствии ставшим президентом, Мин Аун Хлайном.

Редкоземельные ресурсы и Китай

Согласно документу Госдепартамента США, среди целей дипломатических контактов — противодействие влиянию Китая в регионе и потенциальный доступ к значительным запасам редкоземельных ресурсов Мьянмы. Эти материалы используются в производстве экранов, электромобилей, солнечных панелей, вооружений и полупроводников.

В Мьянме, по данным Stimson Center, работает более 600 редкоземельных шахт. Значительная часть добычи экспортируется в Китай, который доминирует в мировой переработке таких ресурсов. В то же время многие месторождения расположены в штате Качин возле китайской границы — на территориях, контролируемых этническими вооруженными группировками, воюющими против военных властей.

Задержание американского бизнесмена

Контакты между Вашингтоном и Нейпьидо активизировались после задержания 11 июня в аэропорту Янгона американского бизнесмена Адама Кастильо. Бывшего главу Американской торговой палаты в Мьянме три месяца удерживали по обвинению в финансовых нарушениях, которое он отрицал.

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Кастильо, бывший морской пехотинец США, по данным издания, лоббировал отмену санкций против Мьянмы в обмен на переговоры о доступе США к редкоземельным месторождениям. Директор программы Юго-Восточной Азии Института Лоуи Хантер Марстон считает, что его задержание стало поводом для прямого диалога американских представителей с военным руководством страны.

Риски легитимизации власти

США ввели санкции против военного руководства Мьянмы и понизили уровень дипломатических отношений после переворота 2021 года, когда военные отстранили избранное правительство. Мин Аун Хлайн стал президентом в этом году после выборов, которые оппозиционные силы и международные критики назвали фиктивными.

Правозащитники опасаются, что новые контакты с США могут ослабить международное давление на военные власти. С момента переворота боевые действия между армией, продемократическими силами сопротивления и этническими вооруженными организациями унесли, по оценкам, около 100 тысяч жизней и привели к перемещению миллионов людей. В сентябре, через несколько недель после переговоров американских чиновников в Нейпьидо, военные нанесли авиаудар по рынку в штате Ракхайн; по местным сообщениям, погибли более 50 человек.

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