Американские военные применили технологии противодействия беспилотникам после появления примерно шести дронов возле авиабазы RAF Lakenheath в Великобритании. Как сообщает Channel NewsAsia, об этом написала Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Издание также сообщило, что Иран подозревают в возможной связи с инцидентом.

По данным Financial Times, США применили средства противодействия беспилотникам, однако британский или американский персонал не забрал эти дроны.

Реакция британской стороны

В Министерстве обороны Великобритании сообщили Reuters, что 13 ноября полиция ведомства и полиция графства Саффолк совместно с силами безопасности ВВС США отреагировали на сообщения о несанкционированной активности дронов на RAF Lakenheath.

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По данным министерства, ситуацию быстро урегулировали, а база вернулась к обычным мерам безопасности и защиты сил. Представитель ВВС США ранее заявлял, что в результате инцидента не пострадали персонал, самолеты или инфраструктура. Белый дом и Пентагон не сразу ответили на запросы о комментарии по поводу сообщения Financial Times.

Инцидент на другой базе

В сентябре угроза, связанная с Ираном, на авиабазе RAF Fairford — другой британской базе, используемой ВВС США, — привела к выводу американских бомбардировщиков B-1. Об этом в прошлом месяце заявил президент США Дональд Трамп. Тегеран отрицал причастность к инциденту в Fairford и другой враждебной деятельности в Великобритании.

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