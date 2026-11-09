США исключили WuXi AppTec из списка китайских военных компаний — STAT News

Администрация президента США Дональда Трампа исключила китайскую компанию WuXi AppTec из списка китайских военных компаний, работающих в Соединенных Штатах. WuXi AppTec является важным контрактным разработчиком и производителем для фармацевтической отрасли.

Решение после судебного иска

Как сообщает STAT News, Министерство обороны США сделало это во исполнение судебного решения. Соответствующее уведомление было опубликовано в Federal Register.

В августе судья федерального окружного суда США временно запретил администрации продолжать процедуру такого определения. WuXi AppTec подала иск, утверждая, что решение о внесении в список было произвольным и необоснованным в соответствии с Законом об административной процедуре.

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Причины внесения в список

За два месяца до судебного решения администрация внесла WuXi AppTec в перечень из-за обеспокоенности возможными связями компании с китайским правительством и военными. В США также выражали опасения, что усиление конкуренции со стороны китайских компаний может представлять риск для американского лидерства в биотехнологиях.

Сторонники более жесткого курса в отношении Китая в Вашингтоне считают WuXi AppTec все большей угрозой национальной безопасности. Внесение в список могло открыть путь к дальнейшему признанию компании биотехнологической компанией «особой обеспокоенности».

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