США требуют от Японии предоставить в общей сложности 3 трлн иен на поддержку американских войск, дислоцированных в стране, в течение пяти лет начиная с 2027 финансового года. Это примерно в три раза больше действующего пятилетнего объема финансирования, который составляет около 1 трлн иен, сообщает The Japan Times со ссылкой на источники.

Расхождения в оценках

Японское правительство, со своей стороны, оценивает необходимый объем поддержки на следующие пять лет примерно в 1,5 трлн иен. В Токио учитывают ослабление иены и рост цен.

Действующая договоренность охватывает пять финансовых лет до 2026 года, который завершится в марте 2027 года. За этот период Япония выделила 1,06 трлн иен, или в среднем около 210 млрд иен в год. Даже по японской оценке среднегодовой объем расходов вырастет до 300 млрд иен.

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По словам одного из собеседников издания, только влияние валютного курса увеличило бы сумму примерно в полтора раза по сравнению с предыдущим уровнем.

Переговоры до конца года

Вашингтон и Токио стремятся достичь соглашения до конца года, однако переговоры, как ожидается, будут сложными. Японское правительство также рассматривает предложения по строительству укрытий и другим мерам, которые позволили бы американским военным базам в Японии сохранять функциональность в случае нападения.

Во время первой администрации президента США Дональда Трампа Вашингтон, как сообщалось, требовал увеличить тогдашний уровень финансирования по этой программе более чем в четыре раза.

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