США провели испытательный запуск невооружённой межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии. Запуск состоялся во вторник в 23:01 по тихоокеанскому времени — менее чем за два часа до прибытия самолёта президента Дональда Трампа в китайский Шэньчжэнь, сообщает South China Morning Post.

По местному времени в Китае запуск состоялся в среду в 15:01. Air Force One приземлился в международном аэропорту Шэньчжэнь Баоань в 16:43. Испытание имело обозначение Glory Trip 257.

Плановое испытание

Командование глобальных ударов ВВС США заявило, что запуск был плановым, его запланировали за несколько лет и он не был реакцией на мировые события. Целью теста назвали оценку работы американской системы межконтинентальных баллистических ракет и сбор данных для технического обслуживания, инженерных работ и анализа жизненного цикла.

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Minuteman III — шахтная трёхступенчатая ракета на твёрдом топливе с дальностью более 9 660 километров. Она способна нести до трёх ядерных боеголовок и является частью ядерного сдерживания США. Командование глобальных ударов ВВС США провело более 300 испытательных запусков этой системы.

Встреча на саммите АТЭС

Трамп должен встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином и лидером государства-агрессора России Владимиром Путиным на полях саммита лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Ожидается, что трёхсторонние переговоры будут посвящены вопросам глобальной безопасности, в том числе войне России против Украины, конфликту в Иране и контролю над ядерными вооружениями.

Перед саммитом Китай также сообщал о тестовом запуске ракеты подводного базирования с макетом боеголовки в Тихий океан. Пекин не назвал тип ракеты, однако в материале отмечается, что ею могла быть JL-2 или более новая JL-3.

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