В США троим мужчинам предъявили обвинения в подготовке серии террористических нападений на еврейские общины в Европе и Соединенных Штатах, а также на британскую авиабазу RAF Fairford. По версии американской прокуратуры, речь шла почти о 20 запланированных нападениях. Обновленное обвинительное заключение обнародовали в федеральном суде Манхэттена в Нью-Йорке, сообщает ABC News Australia.

Обвиняемыми являются Мохаммад Бакер Саад Дауд аль-Саади, имеющий иранское и иракское гражданство, гражданин Ирана Мохсен Мохаджери и гражданин Ирака Мохаммад Али аль-Хассани. Под стражей находится только аль-Саади.

Версия обвинения

Прокурор США в Нью-Йорке Джейми Макдональд заявил, что аль-Саади, которого арестовали весной, продолжал координировать действия с сообвиняемыми в дни перед предполагаемой попыткой теракта в сентябре на базе Королевских военно-воздушных сил в Фэрфорде. На базе ранее размещались американские бомбардировщики и военнослужащие.

Согласно обвинительному заключению, трое мужчин якобы использовали сеть контактов в Великобритании для подготовки нападений от имени связанной с Ираном террористической сети. Согласно документу, в нее входили Корпус стражей исламской революции и Kata'ib Hizballah. Правительство США признало обе организации иностранными террористическими организациями. Американские прокуроры также утверждают, что аль-Саади был командиром Kata'ib Hizballah.

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Инцидент возле RAF Fairford

После полуночи 27 сентября британские правоохранители задержали пятерых мужчин по подозрению в преступлениях, связанных со взрывчатыми веществами и терроризмом. Это произошло после того, как три подозрительных фургона заметили по пути к базе на западе Англии. Через несколько дней был задержан еще один подозреваемый — гражданин Великобритании и Ирана.

Мохаммеду Абдулкариму и Нуману Эссгиру, обоим по 24 года, предъявили обвинения по Закону о национальной безопасности. Абдулкарима обвиняют в содействии иностранной разведывательной службе, а Эссгира — в проникновении на запретную территорию с целью, наносящей ущерб интересам Великобритании. Все мужчины, задержанные в Великобритании в связи с этим инцидентом, были освобождены под залог.

Британские власти связывали инцидент с Тегераном, хотя Иран отрицал причастность. После задержаний США вывели бомбардировщики с RAF Fairford и передислоцировали их на базы в Соединенных Штатах. В июне аль-Саади не признал вину по предыдущим обвинениям в планировании как минимум 18 нападений в Европе и с тех пор содержится под стражей без права на залог.

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