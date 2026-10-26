США обрали перший атомний підводний човен для ротації в Австралії

США определили атомную ударную подводную лодку USS Colorado класса Virginia первым американским кораблем, который войдет в состав ротационных сил подводных лодок в Австралии в конце 2027 года. Об этом объявил Пентагон, сообщает Anadolu Agency. Лодка имеет номер SSN 788.

База в Западной Австралии

Силы Submarine Rotational Force-West будут базироваться на военно-морской базе HMAS Stirling в Западной Австралии. База должна на ротационной основе принимать до четырех американских ударных подводных лодок и одну британскую.

Об определении USS Colorado сообщили министр войны США Пит Хегсет, вице-премьер-министр и министр обороны Австралии Ричард Марлз и министр обороны Великобритании Уэс Стритинг. Объявление было сделано накануне периода технического обслуживания, который, по данным Пентагона, должен начаться позднее на этой неделе.

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Развитие возможностей Австралии

Пентагон заявил, что техническое обслуживание должно продемонстрировать растущую способность Австралии обслуживать американские и британские атомные ударные подводные лодки в рамках партнерства в сфере безопасности AUKUS.

Инициатива является частью первого компонента AUKUS, призванного помочь Австралии приобрести подводные лодки с ядерной энергетической установкой и обычным вооружением. Ротационные силы должны предоставить стране технический опыт, инфраструктурные и регуляторные возможности для эксплуатации и обслуживания будущего подводного флота. Они также должны расширить региональные возможности технического обслуживания и поддерживать развертывание подводных лодок трех стран-партнеров.

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