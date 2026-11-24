23 ноября США внесли сингапурскую чиповую компанию Megaspeed в торговый чёрный список. Компания ранее была крупным клиентом Nvidia и фигурирует в американском расследовании возможных нарушений экспортных ограничений в связи с предполагаемыми поставками ИИ-чипов Nvidia в Китай, сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на Reuters.

Ограничения для поставщиков из США

Внесение в американский список юридических лиц означает, что компании из США не могут поставлять Megaspeed товары, программное обеспечение или технологии без специальной лицензии. По данным издания, такую лицензию, вероятно, не одобрят. Компаниям из списка также может быть сложнее получать запасные части американского происхождения, обновления программного обеспечения и лицензии на интеллектуальную собственность.

Министерства юстиции и торговли США на этой неделе заявили, что расследуют деятельность Megaspeed с 2024 года. Предметом расследования являются возможные нарушения правил экспортного контроля, связанные с предполагаемыми поставками передовых ИИ-чипов Nvidia в Китай. Megaspeed не ответила на запрос о комментарии.

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Связи с Nvidia

Компанию ранее возглавляла Элис Хуан — китайская бизнесвумен и контролирующая акционерка Megaspeed. Компания заявляла, что Хуан покинула её в августе 2025 года, а сам бизнес Megaspeed был законным. Nvidia указывает Megaspeed среди своих официальных облачных партнёров.

The New York Times в прошлом месяце сообщила, что американские власти якобы пришли к выводу о связях Элис Хуан с китайской разведкой и передаче информации Пекину. Reuters не смогло независимо проверить это утверждение, а Китай назвал обвинения в шпионаже «безосновательными».

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