Американские силы, дислоцированные в Южной Корее, впервые направили военные вертолёты в Японию для учений с боевой стрельбой. Как сообщает Anadolu Agency, авиацию перебросили в Объединённый центр общевойсковой подготовки в лагере Фудзи в префектуре Сидзуока.

Какие вертолёты задействовали

По данным Yonhap, в Японию направили ударные AH-64E Apache, многоцелевые UH-60 Black Hawk и транспортные CH-47 Chinook. Вертолёты принадлежат 2-й боевой авиационной бригаде 2-й пехотной дивизии Армии США.

Apache преимущественно используются для поражения бронетехники. Black Hawk предназначены для перевозки военных, грузов и раненых, а Chinook — для транспортировки тяжёлого оборудования, артиллерии и большего числа личного состава.

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Цель переброски

Силы США в Корее назвали это развёртывание историческим первым случаем и заявили, что оно должно усилить военную готовность в Индо-Тихоокеанском регионе. По данным Yonhap, проведению учений с боевой стрельбой на полигонах Южной Кореи препятствует сопротивление местных жителей.

Переброска происходит на фоне стремления Вашингтона обеспечить большую оперативную гибкость для сил, размещённых в Южной Корее. Это потенциально может расширить их роль за пределы Корейского полуострова для реагирования на региональные вызовы безопасности, в частности связанные с Китаем. В Южной Корее дислоцированы около 39 тысяч американских военнослужащих, в Японии — примерно 50 тысяч.

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