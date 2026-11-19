США впервые за десятилетия разместили истребители F-16 на дежурстве на авиастанции Ириксон на острове Шемия в Алеутском архипелаге Аляски. Во время учений 18–26 октября самолеты и их экипажи поддерживали готовность к быстрому взлету, сообщает Defense News.

Вместе с F-16 на Шемию перебросили самолеты-заправщики и транспортную авиацию. Остров расположен ближе к России, чем к материковой части Аляски. Представительница Аляскинского региона NORAD капитан Китсана Дангломчан заявила, что в 1980-х годах дежурство самолетов на Ириксоне было обычной практикой, однако нынешнее развертывание стало первым таким за многие годы.

Учения США и Канады

Развертывание завершилось дальними операциями в рамках американо-канадских учений по защите территории. F-16 с Ириксона прикрывали южную часть аляскинского театра операций, а F-35 и F-16 с авиабазы Эйлсон — его северо-западную часть. Канадские CF-18 вылетели с базы Колд-Лейк для прикрытия северного направления.

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Командующий Аляскинским регионом NORAD генерал-лейтенант Роберт Дэвис заявил, что операция подтвердила способность развертывать силы на удаленном аэродроме, поддерживать дежурство, быстро поднимать самолеты в воздух и интегрировать американские и канадские силы. Во время пребывания на Ириксоне военные также сертифицировали систему принудительной остановки самолетов для F-16.

Планы на Марианских островах

В конце октября ВВС США также опубликовали предложение по будущим операциям на Роте, Сайпане и Тиниане в Содружестве Северных Марианских островов. Военные заявили, что изучат возможные последствия проведения на этих аэродромах до 1 500, а потенциально более 1 800 авиационных операций в год, включая взлеты и посадки.

Учения могут проводиться несколько раз в год в течение нескольких недель с участием до 1 000 военнослужащих на каждом аэродроме, до 550 тыс. галлонов топлива, боеприпасов и временной инфраструктуры. Исследования социальных, экономических и экологических последствий этих планов должны завершить к середине 2028 года. На Тиниане ВВС с конца 2023 года восстанавливают бывшую базу Норт-Филд, которую в середине 2025 года признали полупостоянной площадкой на случай непредвиденных обстоятельств для базы Андерсен на Гуаме.

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