По данным Live Science, Панамериканская организация здравоохранения (ПАОЗ) определила, что США утратили статус страны, где корь была элиминирована. Это означает, что внутреннее распространение вируса в стране стало значительным и длительным.

США официально элиминировали корь в 2000 году: тогда в стране более года не фиксировали непрерывную внутреннюю передачу вируса. Завезенные путешественниками случаи иногда вызывали локальные вспышки, однако ранее они не приводили к устойчивому распространению инфекции внутри страны.

Вспышки в 2025–2026 годах

Пересмотр статуса произошел после серии крупных вспышек, начавшихся в январе 2025 года. В 2025 году в США зарегистрировали почти 2,3 тысячи случаев кори, а в 2026 году — почти 5 412 подтвержденных случаев. Оба показателя, по оценке издания, могут быть заниженными.

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Для предотвращения крупных вспышек иммунитет к кори, приобретенный через вакцинацию или перенесенную болезнь, должны иметь не менее 95% населения. В 2025–2026 учебном году только 10 штатов сообщили об уровне вакцинации среди детей в детских садах, превышавшем этот порог.

Условия для восстановления статуса

Эксперты связывают снижение охвата прививками с сокращением финансирования и кадрового обеспечения системы общественного здравоохранения, а также с уменьшением доверия к вакцинам и научной экспертизе. Корь может иметь тяжелые последствия, в частности приводить к длительной инвалидности или смерти.

По данным органов здравоохранения штатов, в 2026 году было зарегистрировано восемь смертей, связанных с корью. Часть этих случаев федеральные власти еще не подтвердили. Чтобы восстановить статус элиминации кори, США должны в течение 12 месяцев не допускать непрерывного распространения вируса в стране.

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