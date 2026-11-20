США ввели санкции против трёх человек и двух компаний, которых американские власти связывают с мошенническими центрами в Юго-Восточной Азии. Ограничения стали очередным шагом против сетей, связанных с предпринимателем китайского происхождения Чэнь Чжи, сообщает South China Morning Post.

Санкции против компаний в Камбодже

Среди лиц, попавших под санкции, — гражданин Камбоджи Чжао Хуэй. По заявлению Министерства финансов США, он владел мошенническим комплексом, который преимущественно был нацелен на жителей США и Европы через инвестиционные аферы с виртуальными валютами. Ведомство утверждает, что Чжао был непосредственно вовлечён в операции центра и управлял его арендой.

В санкционном списке Управления по контролю за иностранными активами США Чжао также указан как лицо с альтернативным гражданством Китая; местом его рождения указан Харбин. Американский Минфин заявил, что он арендовал ещё один мошеннический центр у Prince Group и платил за защиту её руководителю Чэнь Чжи.

Под санкции также попали камбоджийская строительная компания Bei Fang Bo Lin Construction Decoration Co., Ltd. и консалтинговая компания ZHZ Investment Consulting Co., Ltd. Чжао возглавляет обе компании.

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Руководители структуры в Мьянме

Отдельно США внесли в санкционный список двух старших руководителей Демократической благотворительной армии каренов в Мьянме: главнокомандующего Сау Шве Ваха, который занимает эту должность с декабря 2025 года, и полковника Сау А Уана. Последний отвечает за безопасность в районе Трёх Пагод возле границы с Таиландом.

Министерство финансов США заявило, что представители этой структуры не только обеспечивают охрану мошеннических комплексов и позволяют им работать, но и участвуют в насилии против жертв торговли людьми, удерживаемых в таких центрах.

По оценке представителя Госдепартамента США Томми Пиготта, мошеннические центры в Юго-Восточной Азии, большинство из которых, по его словам, контролируются китайскими организованными преступными группировками, похитили у американцев около 18,2 млрд долларов в 2025 году. Несмотря на усиление противодействия со стороны США и Китая, такие группировки продолжают действовать в Мьянме, Камбодже и Лаосе.

В январе Камбоджа по запросу Пекина арестовала Чэнь Чжи и выдала его Китаю. Американские прокуроры отдельно предъявили ему обвинения в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств связи и отмывания денег. В том же месяце Камбоджа лишила Чэнь Чжи гражданства.

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