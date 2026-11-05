США ввели санкции против китайских компаний China National Electronic Import and Export Company (CEIEC) и Beijing H&C Technologies, обвинив их в поставках оборудования и компонентов кубинским военным. Об этом сообщает South China Morning Post.

По данным Государственного департамента США, обе компании сотрудничали с кубинской компанией военных закупок Sociedad Mercantil Duna и поставляли ей товары военного назначения в 2026 году. CEIEC, как утверждает американская сторона, заключила с Duna контракт на экспорт компонентов для техники, используемой Министерством революционных вооруженных сил Кубы.

Обвинения Вашингтона

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что иностранные союзники Кубы поставляют военное оборудование, которое поддерживает ее вооруженные силы и позволяет осуществлять репрессии. Он также назвал Кубу «плацдармом для глобальной коалиции враждебных антиамериканских сил», которые, по его словам, угрожают США, шпионят против них и планируют действия против американских интересов.

CEIEC, основанная в 1980 году и расположенная в Пекине, является дочерней структурой государственной China Electronics Corporation. Компания работает в сферах оборонных технологий и технологий двойного назначения, общественной безопасности, кибербезопасности и информационных систем. Beijing H&C Technologies, которую Вашингтон считает дочерней компанией CETC International, поставляет электронное и охранное оборудование, в том числе датчики проникновения и контроллеры противокражных сигнализаций.

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В то же время в заявлении и информационном бюллетене США не назвали конкретное оборудование, не раскрыли стоимость операций и не предоставили подтверждающих документов относительно этих обвинений.

Ограничения и расширение санкций

Санкции ввели в соответствии с майским указом США, который предусматривает ограничения из-за репрессий на Кубе и угроз национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов. Они блокируют имущество и имущественные интересы компаний в пределах американской юрисдикции, а также в целом запрещают лицам США осуществлять с ними операции без отдельного разрешения или исключения.

Министерство финансов США одновременно расширило перечень секторов кубинской экономики, в которых иностранный бизнес может попасть под санкции. В него внесли электронику, производство, морскую сферу и технологии. Отдельно Вашингтон уже ввел санкции против Sociedad Mercantil Duna в августе из-за ее роли в импорте товаров военного назначения из Китая и России.

CEIEC также находится под санкциями США с ноября 2020 года. Тогда американские власти заявляли, что компания содействовала правительству Венесуэлы в ограничении интернет-услуг, цифровой слежке и кибероперациях против политических оппонентов.

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