На конференции Глобальной рамочной программы по химическим веществам в Женеве, Швейцария, США заблокировали консенсус по трёхлетнему Плану гендерных действий. Документ предусматривает сбор медицинских данных с разбивкой по полу, отслеживание различий в воздействии токсичных веществ и защиту работниц в отраслях, где преобладают женщины, в частности в текстильной промышленности и сфере здравоохранения, сообщает Health Policy Watch.

Американская делегация заявила, что действующая политика США заключается в исключении связанных с гендером терминов из документов ООН. Вашингтон потребовал заменить такие формулировки ссылками на бинарные биологические категории пола и отказался поддержать план. К блокированию присоединились Аргентина, Российская Федерация — государство-агрессор — и Саудовская Аравия.

Риски для беременных и детей

Дискуссия состоялась на фоне совместной оценки Всемирной организации здравоохранения и Программы ООН по окружающей среде относительно веществ, нарушающих работу эндокринной системы. В докладе отмечается, что фталаты, бисфенолы и другие добавки к пластмассам могут проникать через плаценту и накапливаться в тканях плода. Такие соединения также регулярно обнаруживают в крови, грудном молоке и пуповинной крови.

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Авторы проанализировали исследования сотен синтетических веществ, содержащихся в потребительских товарах, упаковке и промышленных пластмассах. Доклад связывает их воздействие со снижением фертильности, нарушениями развития мозга, эндометриозом, расстройствами работы щитовидной железы, детским ожирением, метаболической болезнью печени и гормоночувствительными видами рака. По оценке исследователей, связанные со здоровьем глобальные расходы превышают 1,1 трлн долларов в год.

Переговоры продолжат неформально

В мире зарегистрировано более 350 тысяч промышленных химических веществ, однако лишь незначительная их часть была проверена на способность нарушать гормональную систему. Соавтор доклада Лаура Ванденберг заявила, что имеющихся биологических данных уже достаточно для введения более широких ограничений без ожидания новых исследований.

Из-за возражений четырёх делегаций исполняющая обязанности председателя конференции Магдалена Фридрих отказалась от плана создать формальную контактную группу. Вместо этого председательство предложило неформальные закрытые консультации; к участию в них попросили привлечь 24 делегации. Переговорщики должны согласовать формулировки до принятия окончательных решений конференции в пятницу.

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