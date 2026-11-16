В США потоки природного газа по трубопроводам к предприятиям по сжижению газа 14 ноября достигли рекордных 21,8 млрд кубических футов. Это на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает OilPrice со ссылкой на данные BloombergNEF.

Рост потоков к терминалам

По данным BloombergNEF, оценочный объём газа, поступавшего по трубопроводам к проекту Golden Pass, также установил рекорд. Потоки к Sabine Pass стали самыми высокими с апреля 2026 года.

Несколько новых американских проектов нарастили мощности, а действующие линии сжижения увеличили поставки за рубеж. Европа и Азия конкурируют за спотовые партии сжиженного природного газа, которым не нужно проходить через Ормузский пролив.

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Ситуация на европейском рынке

OilPrice отмечает, что война в Иране существенно сократила экспорт сжиженного газа из Катара, поставки которого в Европу и Азию проходят через Ормузский пролив. По данным Управления энергетической информации США, в первом полугодии американский экспорт LNG в среднем составлял 17,4 млрд кубических футов в сутки — на 23% больше, чем за тот же период 2025 года.

Европейский рынок входит в зимний сезон без катарских поставок, на фоне запланированного с 1 января 2027 года запрета на импорт российского LNG и низких запасов газа. По состоянию на 14 ноября европейские газохранилища были заполнены на 70,5%, что ниже пятилетнего среднего показателя на эту дату, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe. QatarEnergy продлила режим форс-мажора в отношении поставок как минимум до конца декабря 2026 года.

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