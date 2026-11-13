США заявили, что Нигерия не достигла достаточного прогресса в прекращении нападений на христианские общины, и призвали власти страны ускорить операции по обеспечению безопасности и обеспечить привлечение виновных к ответственности. Об этом во время слушаний в Конгрессе США о насилии в Нигерии заявил помощник госсекретаря США по делам Африки Фрэнк Гарсия, сообщает Anadolu Agency.

Оценка Вашингтона

Гарсия признал, что власти Нигерии принимают меры в ответ на обеспокоенность Вашингтона. В то же время, по его словам, эти шаги пока не дали ощутимых результатов. Он отметил, что возможности системы безопасности Нигерии все еще развиваются и используются недостаточно эффективно и быстро.

Слушания состоялись после того, как президент США Дональд Трамп в октябре определил Нигерию как страну, вызывающую особую обеспокоенность (CPC), на фоне утверждений о религиозных преследованиях и насилии против христианских общин.

Вопросы относительно мер безопасности

Конгрессмен-республиканец Райли Мур поставил под сомнение усилия правительства Нигерии по ликвидации опорных пунктов вооруженных группировок и лагерей похитителей, в частности в штатах Бенуэ и Плато. Он также обратил внимание, что эти штаты не включили в новую инициативу по созданию лесной охраны, несмотря на продолжающиеся нападения.

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Мур добавил, что тысяча одобренных президентом охранников для штата Плато до сих пор не была развернута. По его мнению, Вашингтон должен сохранять за Нигерией статус CPC, пока страна не продемонстрирует прогресс в противодействии насилию.

Совместная рабочая группа

В качестве примеров продолжающегося насилия Гарсия привел нападения на христианские общины в штате Кадуна в июле, а также убийства в штате Плато в августе и сентябре. По его словам, США и Нигерия создали совместную рабочую группу для мониторинга обязательств Абуджи, в частности по усилению безопасности в уязвимых общинах, более быстрому реагированию на ранние предупреждения, укреплению механизмов подотчетности и расширению военного сотрудничества.

США также предоставили подготовку и оборудование полицейским подразделениям, отвечающим за защиту уязвимых общин, расширили обмен биометрической информацией для идентификации подозреваемых и сотрудничали с нигерийскими финансовыми учреждениями для противодействия финансированию террористических сетей. Американская сторона ожидает заметных улучшений в защите гражданского населения, преследовании виновных и безопасном добровольном возвращении внутренне перемещенных лиц.

Гарсия также отметил, что система безопасности Нигерии остается перегруженной, а доступ к правосудию ограничен в частях региона Среднего пояса.

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