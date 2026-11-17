Американский военный чиновник сообщил Jerusalem Post, что ранее в тот день американские истребители применили высокоточные боеприпасы для удара по ракетной пусковой позиции Корпуса стражей исламской революции (КСИР) на иранском острове Кешм. По его словам, удар был нанесен в порядке самообороны.

Заявление американского чиновника

Чиновник заявил, что действия США стали ответом на агрессию КСИР, которая, по его утверждению, была направлена против американского персонала и объектов. Других деталей об ударе или его последствиях в сообщении не приводится.

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Позиция Центрального командования

По словам чиновника, Центральное командование Вооруженных сил США сохраняет высокий уровень бдительности и полную готовность защищать американцев в регионе. Jerusalem Post пометило свое сообщение как развивающееся.

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