Центральное командование США заявило, что американские силы в четверг вывели из строя балкер M/V Pacific Archer под флагом Палау в Оманском заливе. По данным Anadolu Agency, судно якобы пыталось прорвать морскую блокаду после выхода из иранского порта Бендер-Аббас.

Удар по корме судна

Центральное командование США сообщило, что американский военный самолет применил высокоточные боеприпасы по кормовой части Pacific Archer. По утверждению командования, удар вывел из строя двигательную установку судна, а гражданские члены экипажа не пострадали.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Американские военные также заявили, что балкер проигнорировал несколько предупреждений при попытке пройти региональными водами. Командование призвало моряков, работающих в Оманском заливе и на подходах к Ормузскому проливу, выполнять предупреждения о блокаде, выпущенные силами США.

Данные Центрального командования США

Вашингтон ввел морскую блокаду иранского судоходства на фоне войны с Ираном. Центральное командование США утверждает, что 158 коммерческих судов изменили маршрут после выполнения его указаний, а шесть судов были выведены из строя из-за отказа выполнить приказы о блокаде. Иранские чиновники ситуацию не комментировали.

Читай нас в