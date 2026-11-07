7 ноября Государственный департамент США призвал американцев, находящихся на Ближнем Востоке, усилить бдительность. В ведомстве заявили о повышенной угрозе вооруженных нападений со стороны йеменских хуситов, которых США называют поддерживаемыми Ираном.

Предупреждение Госдепартамента

Предупреждение, опубликованное в социальной сети X, также содержало упоминание об усилиях Ирана, направленных против американских правительственных чиновников в регионе. Как сообщает Anadolu Agency, ведомство не предоставило подробностей о заявленных угрозах и не уточнило их характер.

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Возможные перебои с поездками

Госдепартамент посоветовал гражданам США учитывать возможность отмены авиарейсов, закрытия воздушного пространства и других перебоев в поездках по региону. Обращение было адресовано американцам, которые на момент его публикации находились на Ближнем Востоке. В сообщении не указано, в каких именно странах региона могут возникнуть такие перебои и когда они могут произойти.

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