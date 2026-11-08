Госдепартамент США призвал другие страны координировать действия против незаконной кибердеятельности Северной Кореи после масштабной кражи криптовалюты в инциденте с Binance. Как сообщает Korea Herald, в Госдепартаменте подчеркнули, что правительства должны противодействовать киберугрозам со стороны КНДР и ограничивать незаконные доходы Пхеньяна.

Призыв к санкционному давлению

Заявление было сделано в ответ на запрос о возможной координации Вашингтона и Сеула относительно дополнительных санкций. Ранее Федеральное бюро расследований США связало кражу криптовалюты с северокорейскими субъектами.

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Представитель Госдепартамента также заявил, что все государства-члены ООН должны обеспечивать выполнение действующих санкций и принимать активные меры, чтобы не допустить финансирования КНДР незаконных программ по созданию оружия массового поражения и баллистических ракет. По его словам, скоординированные односторонние санкции остаются действенным инструментом для перекрытия финансовых потоков, поддерживающих распространение вооружений.

Позиция Южной Кореи

Представитель Министерства объединения Южной Кореи ранее сообщил, что Сеул еще не начинал обсуждение санкций в связи с инцидентом, поскольку обстоятельства кражи окончательно не установлены. В то же время Министерство иностранных дел Южной Кореи проводит внутреннее рассмотрение возможных дополнительных шагов, в том числе односторонних киберсанкций, но решения еще не приняло.

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