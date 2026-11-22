США обратились к Nvidia за объяснениями относительно продажи чипов в Китай и хотят установить, кто в компании отвечал за соблюдение требований. Об этом 22 ноября заявил министр финансов США Скотт Бессент в эфире программы Face the Nation на CBS. Как сообщает South China Morning Post, американские власти уже связались с временным руководством Nvidia, ключевыми директорами и юристами компании.

Ответы по комплаенсу

По словам Бессента, Nvidia должна оперативно предоставить ответы, поскольку власти США стремятся понять корпоративную культуру компании. Он также сказал, что совет директоров производителя чипов выясняет обстоятельства и, по его мнению, должен предоставить содержательные и исчерпывающие объяснения.

Министр подчеркнул необходимость установить, кто именно отвечал за комплаенс в Nvidia. США также хотят выяснить, на каком уровне бизнеса знали об обстоятельствах, ставших предметом проверки: среди рядовых сотрудников, менеджмента или высшего руководства.

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Ограничения для Китая

Через несколько дней после отставки бывшего руководителя Nvidia Дженсена Хуана администрация президента США Дональда Трампа ввела правило, которое дополнительно ограничивает доступ Китая к передовым чипам для искусственного интеллекта от таких компаний, как Nvidia. Это произошло накануне поездки Трампа в Китай для переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.

В пятницу Трамп заявил, что хотел бы, чтобы Хуан извинился и вернулся в Nvidia. Бессент в ответ сказал, что для оценки ситуации требуется больше информации. Председатель совета директоров Nvidia Харви Джонс заявил, что совет не станет снова нанимать Хуана.

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