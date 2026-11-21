Министерство финансов США ввело санкции против иранских торговцев нефтью и связанных с властями посредников, которых Вашингтон обвиняет в помощи Тегерану в продаже нефти за рубеж и присвоении полученных доходов. Об этом сообщает Anadolu Agency.

Кого внесли в санкционный список

Под ограничения попали бывший сотрудник разведки Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Джавад Баванд, Маджид Тадж, Мохаммадхоссейн Серватии и Моджтаба Арабнеджад. Минфин США заявил, что Баванд и Тадж руководят сетью, которая продает нефть из иранских запасов, одновременно задолжав правительству миллиарды долларов.

По данным американского ведомства, Серватии занимал руководящие должности в компаниях, которыми управляла Sepehr Energy Jahan Nama Pars Company. США ранее назвали эту компанию подставной структурой. Арабнеджада в Вашингтоне обвинили в закупке авиационных деталей и приобретении оружия для иранских военных.

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Заявления Вашингтона о нефтяных доходах

Санкции стали частью операции Economic Outcast и были введены на основании двух указов США: касающихся нефтяного, нефтехимического и авиационного секторов Ирана, а также в рамках полномочий по противодействию терроризму.

Минфин США также утверждает, что с начала операции на суда не загружали нефть, а за пределами американской военной блокады нет судов с иранской нефтью. В Госдепартаменте США заявили, что четыре подсанкционных лица незаконно продают нефть для финансирования иранских военных и поддержки терроризма. Ведомство также назвало Mahan Air авиакомпанией, которую Иран использует для перемещения оружия и бойцов сил «Кудс» Корпуса стражей исламской революции.

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