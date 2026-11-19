США ввели санкции против итальянской мафиозной организации «Ндрангета», австралийской байкерской группировки Comanchero Outlaw Motorcycle Gang и ряда связанных с ними лиц. Министерство финансов США заявило, что эти структуры помогали мексиканским картелям в незаконной торговле наркотиками, сообщает Anadolu Agency.

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США ввело ограничения в соответствии с указом, направленным против распространения незаконных наркотиков и средств их производства.

Санкции против Ндрангеты

В санкционный список внесли Анджело Фильомени, которого американское ведомство называет руководителем торонтской ячейки «Ндрангеты». Под санкции также попали Козимо Фильомени, Франческо Коммиссо, Рокко Ремо Коммиссо и Винченцо ДеМария.

По данным Минфина США, эти четверо входят в торонтскую Camera di Controllo — орган, который разрешает внутренние споры и принимает ключевые организационные решения. В список также внесли Луиджи Вескио-старшего, его жену Роуз Вескио и их детей Луиджи Вескио-младшего и Лауру Вескио. Американская сторона утверждает, что сеть Вескио включает три канадских похоронных бюро и службу лимузинов.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Министерство финансов США заявило, что «Ндрангета» действует более чем в 80 странах и, по некоторым оценкам, контролирует почти 80% европейской торговли кокаином. Организацию уже определяли в соответствии с американским законом о санкциях против иностранных наркоторговцев в 2008 году.

Связи с картелем Синалоа

Относительно Comanchero американское ведомство заявило, что группировка сотрудничала с картелями, уже находящимися под санкциями США, в частности с картелем Синалоа. По данным Минфина, это делалось для перемещения многосоткилограммовых партий кокаина в США, Австралию и Европу.

В санкционный список также внесли названных руководителей Comanchero — Александра Варелу Вильяра и Аллана Джона Нормана Михана. Минфин США утверждает, что торонтская ячейка «Ндрангеты» отмывала незаконные доходы через финансовые системы США и Канады.

Читай нас в