Министерство образования США готовит изменения в правилах аккредитации колледжей и университетов. Аккредитационные органы должны будут оценивать, способствуют ли политики учреждений интеллектуальному разнообразию и свободному обмену идеями. Аккредитация необходима учебным заведениям для доступа к федеральному финансированию и программам помощи студентам, сообщает The Hill.

Новые требования к аккредитации

По данным ведомства, окончательные правила обяжут аккредитационные органы оценивать политики учреждений, которые отдают приоритет интеллектуальному разнообразию и свободному обмену идеями. В министерстве заявили, что это должно обеспечить студентам доступ к широкому спектру взглядов.

Директор по коммуникациям заместителя министра образования Эллен Кист заявила, что новые нормы не устанавливают для университетов конкретных политик и не предоставляют министерству полномочий контролировать высказывания. По ее словам, изменения призваны поддержать открытый обмен мнениями, академическую свободу и культуру открытого исследования.

Предостережения относительно автономии

Вице-президент по федеральной политике и взаимодействию с правительством Совета по аккредитации высшего образования Антуанетт Флорес предупредила, что новые правила могут превратить аккредитацию в механизм федерального влияния на внутренние решения университетов. Она отметила, что практическое применение норм будет зависеть от того, как Министерство образования будет их толковать и обеспечивать их исполнение.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Менеджер расследований программы высшего образования аналитического центра New America Джереми Бауэр-Вулф назвал регулирование слишком широким, поскольку, по его мнению, оно охватывает вопросы, не связанные непосредственно с аккредитацией.

В прошлом году администрация Трампа заявила, что Колумбийский университет нарушил федеральные антидискриминационные законы, и рекомендовала его аккредитационному органу лишить учреждение аккредитации. Орган этого не сделал.

Возможные обжалования

Изменения должны вступить в силу в июле, если их не оспорят. Директор по политике и работе со стейкхолдерами Alliance for Higher Education Эдвард Конрой отметил, что правила могут оспариваться в судах или через Конгресс. Флорес также подчеркнула сжатые сроки для аккредитационных агентств, которым необходимо пройти собственные процедуры обновления стандартов.

Читай нас в