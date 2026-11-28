В США телекоммуникационной компании RETN запретили работать в американских сетях. Компания и ее правопреемники должны с 1 января 2027 года демонтировать и убрать все оборудование, которое они непосредственно или через третьих лиц предоставили либо установили в сетях США. RETN также должна прекратить предоставление услуг лицам в США.

Решение Министерства торговли

Об ограничениях сообщило Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США в документе, опубликованном 27 ноября в Федеральном реестре. Ведомство заявило, что RETN создает «чрезмерные и неприемлемые риски», определенные указом 2019 года о враждебных иностранных компаниях в сфере информационных технологий.

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Деятельность компании

Как сообщает Channel NewsAsia, Reuters не удалось сразу получить комментарий RETN. На своем сайте компания называет себя «евразийской сетью» и указывает, что ее кабели соединяют Европу и Азию через Россию. В пресс-релизе RETN за 2013 год компанию описывали как одного из ведущих российских оптовых телекоммуникационных и магистральных провайдеров.

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