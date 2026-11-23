Индийская металлургическая компания Tata Steel объявила о приобретении 26,4% акций крупнейшего в стране производителя конструкционных стальных труб и трубок APL Apollo за 155,1 млрд рупий, или $1,67 млрд. Как сообщает CNBC, доля будет приобретена у действующих акционеров APL Apollo по цене 2 100 рупий за акцию.

Открытое предложение

Tata Steel также сделает открытое предложение о покупке еще 26% акций APL Apollo по 2 301,40 рупии за бумагу. Если предложение будет успешным, доля Tata Steel в производителе труб достигнет 52,38%, что даст ей контроль над компанией.

По данным Tata Steel, сделка должна увеличить уровень интеграции компании в сегменте продукции дальнейшей переработки примерно до 53% с 35%. Компания ожидает большей добавленной стоимости продукции, улучшения ее структуры и расширения присутствия в сегментах с более высокой маржой.

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Расширение мощностей

APL Apollo заявила, что после сделки намерена более чем вдвое увеличить мощности в сегменте дальнейшей переработки стали — с 7,5 млн тонн до 15,5 млн тонн. Расширение планируется завершить к 2035 году. Оно предусматривает около 9 млн тонн годовых мощностей по производству стальных труб и примерно 6,5 млн тонн продукции с цветным покрытием.

После объявления о сделке акции Tata Steel в понедельник подешевели почти на 5%, а бумаги APL Apollo в начале торгов потеряли более 10%. Tata Steel располагает годовыми мощностями по выплавке сырой стали свыше 35 млн тонн и работает в Индии, Европе и Таиланде.

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