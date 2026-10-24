Состояние австралийской депутатки Хелен Хейнс улучшилось с критического до тяжёлого, но стабильного, сообщила больница Альфред в Мельбурне. В субботу утром медучреждение заявило, что после более чем четырёх дней в больнице она находится в стабильном состоянии.

Наезд возле офиса депутатки

В понедельник Хейнс получила критические травмы, когда автомобиль сбил её возле её избирательного офиса. По данным ABC News, в результате наезда она потеряла обе ноги.

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Версия полиции и обвинения

Полиция заявляет, что инцидент мог быть преднамеренным нападением. Правоохранители утверждают, что в деле фигурирует 43-летний житель Тарравинги Брендан Наджент, которому предъявлено несколько обвинений.

Подробности о конкретных обвинениях в сообщении ABC News не приводятся. Расследование обстоятельств наезда продолжается.

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