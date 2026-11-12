Китайская компания Star Vision заключила в Пекине соглашение с оманской Oman Lens о создании для Омана системы из 20 спутников с бортовым искусственным интеллектом. Они будут обрабатывать снимки непосредственно на орбите и в реальном времени выявлять, в частности, суда и наводнения, сообщает South China Morning Post.

Соглашение подписали в Пекине

Договоренность подписали на прошлой неделе во время государственного визита султана Омана Хайсама бин Тарика в Китай. По данным стартапа Star Vision, стоимость проекта превышает 200 млн долларов, однако точную сумму контракта компания не раскрыла.

Руководитель оманского проекта Star Vision Ляо Чжэньхуа назвал соглашение крупнейшим и самым дорогим среди контрактов частных космических компаний Китая, если оценивать его по количеству спутников в одной сделке. Пакет договоренностей также предусматривает создание в Омане центра сборки и испытания спутников, совместной лаборатории космического искусственного интеллекта, обучение 1 000 местных специалистов и стипендии для 30 оманцев на магистерских и докторских программах в Китае.

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Обработка данных на орбите

Каждый спутник размером примерно со стиральную машину будет оснащен компьютерами с программным обеспечением на основе ИИ. Они будут определять на снимках такие объекты, как суда, здания и мосты. По словам Ляо, на Землю будут передавать только полезную информацию, что должно сэкономить пропускную способность канала связи и ускорить реагирование на чрезвычайные ситуации.

Проект продолжает работу над оманским спутником OL-1 с бортовым ИИ-процессором, который Star Vision помогла разработать два года назад. Еще два аппарата находятся в разработке и могут быть запущены в начале следующего года. Остальные спутники планируют выводить на орбиту партиями, обновляя их по мере развития технологий. Среди них будет учебный спутник, созданный совместно с Университетом султана Кабуса.

Производство и запуск в Китае

Стороны будут совместно проектировать космические аппараты, однако их будут преимущественно изготавливать из китайских компонентов и запускать из Китая. После проверок на орбите Оман получит спутники в собственность и будет управлять ими и данными.

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