Starbucks привлекла банки для подготовки к возможной продаже своего бизнеса в Японии за несколько миллиардов долларов. Об этом сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на Reuters и Bloomberg.

Банки и потенциальные инвесторы

По данным Bloomberg, компания сотрудничает, в частности, с Citigroup и Morgan Stanley. Starbucks уже начала выяснять интерес к активу среди стратегических и финансовых инвесторов, сообщили агентству знакомые с ситуацией источники.

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Reuters отметил, что не смог сразу независимо подтвердить сообщение Bloomberg. Речь идет о потенциальной продаже, а не о заключенной сделке.

Оценка японского бизнеса

В сентябре Reuters сообщал, что Starbucks рассматривала продажу большинства акций японского подразделения. По оценке агентства, потенциальная сделка могла оценить крупнейший зарубежный рынок Starbucks, где компания самостоятельно управляет своими заведениями, примерно в 3 миллиарда долларов.

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