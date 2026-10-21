Starbucks Hong Kong извинился перед южнокорейским клиентом после того, как в заведении сети в международном аэропорту Гонконга на его стаканах с кофе вместо фамилии Kim напечатали Kimchi. Инцидент произошел вечером 11 октября в заведении Departures West Hall возле выхода на посадку №61, сообщает Korea Herald.

Надпись на стаканах

38-летний мужчина, попросивший называть его только по фамилии Ким, покупал кофе вместе с женой перед вылетом в Сеул. Заказ объявили на фамилию Kim, поэтому он забрал напитки, не проверив надписи на стаканах. Ошибку клиент заметил уже во время ожидания посадки на рейс.

Мужчина вернулся в заведение, чтобы получить объяснение. По его словам, сотрудница, принимавшая заказ, извинилась и сказала, что по ошибке ввела неправильное имя и не намеревалась оскорбить клиента. Ким попросил позвать менеджера смены, поскольку усомнился, что замена фамилии Kim на Kimchi могла быть случайной.

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Позиция компании

Менеджер смены по фамилии Ю показал клиенту экран кассы и объяснил, что сотрудница ввела Kim, но при просмотре вариантов случайно выбрала Kimchi. По словам Кима, после осмотра интерфейса он усомнился, что такой выбор мог произойти автоматически, поскольку, по его мнению, для этого требовался дополнительный ввод данных.

Через шесть дней после запроса Korea Herald Starbucks Hong Kong направил изданию письменные извинения. В компании заявили, что не терпят дискриминационного или неуважительного поведения, связались с клиентом для личных извинений и усилят внутреннее обучение сотрудников, чтобы предотвратить подобные случаи.

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