Старые ветровые и солнечные электростанции в Великобритании могут получить почти £9 млрд рыночных доходов и субсидий в следующем финансовом году благодаря высоким ценам на электроэнергию. Как сообщает The Guardian, речь идет об объектах, введенных в эксплуатацию в 2003–2014 годах и подключенных к старой государственной схеме поддержки возобновляемой энергетики.

Доходы от рынка и субсидий

Согласно расчетам независимого исследовательского проекта Energy Competitiveness Unit, такие проекты могут получить £4,5 млрд субсидий и £4,2 млрд дохода от оптовой продажи электроэнергии. Почти треть британских ветровых и солнечных ферм, использующих старую схему Renewables Obligation, может претендовать на повышенные субсидийные выплаты.

По данным ECU, ожидаемые поступления разработчиков будут примерно на 50% выше уровня до полномасштабного вторжения россии в Украину в 2022 году, после которого цены на газ резко выросли. По схеме Renewables Obligation производители получают выплаты сверх доходов от оптового рынка, поэтому более высокие цены на газ также увеличивают расходы на субсидии для возобновляемой энергетики.

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Предложение перейти на фиксированные контракты

Energy Competitiveness Unit считает, что старую схему поддержки следует реформировать, чтобы снизить расходы электроэнергетической системы в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Директор ECU Эндрю О’Брайен заявил, что из-за роста оптовых цен многие разработчики получают значительно больше, чем могли обоснованно ожидать при принятии инвестиционных решений.

Правительство ранее объявило о намерении с апреля 2026 года перенести три четверти расходов по схеме Renewables Obligation со счетов домохозяйств на общее налогообложение. Правительство также предупредило, что старые генерирующие объекты могут столкнуться с более высокими налогами на сверхприбыли, если не перейдут на новый контракт с частично фиксированной субсидией.

Согласно альтернативной модели ECU, полный переход генераторов на контракты с фиксированной ценой мог бы сократить расходы на электроэнергию на £3,8 млрд в следующем году и на £9,2 млрд за 10 лет. Генеральный директор RenewableUK Тара Сингх в то же время заявила, что возобновляемая генерация помогает сдерживать счета, вытесняя из энергосистемы более дорогой газ.

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