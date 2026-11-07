Старший министр Сингапура Ли Сянь Лун призвал Австралию углублять экономические связи, сотрудничество в сфере безопасности и контакты между людьми со странами Юго-Восточной Азии. Во время цикла лекций ABC Boyer Lecture Series 8 ноября он заявил, что более тесное взаимодействие с регионом усилит конкурентоспособность и устойчивость Австралии во всё более фрагментированном мире, сообщает Channel NewsAsia.

Ли отметил, что Австралия не относится к странам Юго-Восточной Азии, однако должна быть близким партнёром АСЕАН. По его словам, соперничество великих держав усиливается, а многосторонняя система слабеет. Он также указал, что США переоценивают свою глобальную роль в вопросах безопасности и торговли, тогда как стратегическое и экономическое влияние Китая растёт.

Сотрудничество в сфере безопасности

Старший министр призвал Австралию сохранять активное присутствие в Азии и развивать партнёрства со странами со схожими подходами. Он подчеркнул важность поддержания прагматичных рабочих контактов и каналов связи между вооружёнными силами, в частности для предотвращения просчётов и инцидентов.

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По мнению Ли, Австралия располагает дипломатическим весом, экономическими ресурсами и длительными связями в регионе, чтобы помогать странам создавать практические механизмы сотрудничества в торговле, готовности к пандемиям и противодействии изменению климата. Он также упомянул роль Канберры в создании Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества и Всеобъемлющего и прогрессивного соглашения о Транстихоокеанском партнёрстве.

Инвестиции и связи между людьми

Ли призвал австралийский бизнес больше инвестировать в страны АСЕАН. Он отметил, что объём торговли Австралии с Юго-Восточной Азией растёт, однако её инвестиционное присутствие там более скромное: Австралия инвестирует во все страны АСЕАН вместе не больше, чем в Новую Зеландию. Он назвал перспективными направлениями критически важные минералы, агробизнес, возобновляемую энергетику, цифровые технологии и deep tech.

Отдельно сингапурский чиновник подчеркнул необходимость укреплять связи между людьми через образовательные программы и миграцию. Он напомнил, что родившиеся за рубежом люди составляют треть жителей Австралии, среди них — около 70 тысяч выходцев из Сингапура.

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