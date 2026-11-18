Стартап BrightAI привлек 97 млн долларов в новом раунде финансирования, который возглавила Smith Point Capital. В раунде также участвовали GE Vernova, Cobalt Capital, Marlinspike Partners, Zero Infinity Partners, а также прежние инвесторы Khosla Ventures, Inspired Capital и Upfront Ventures, сообщает Fortune. По словам осведомленного источника издания, оценка BrightAI после раунда составляет 750 млн долларов, а общий объем привлеченного ею капитала вырос до 184 млн долларов.

Датчики вместо плановых проверок

BrightAI разрабатывает платформу Stateful для постоянного мониторинга состояния инфраструктуры. Она объединяет датчики на опорах электросетей, трубопроводах, компрессорах и резервуарах с автономными роботами, дронами и носимыми ИИ-помощниками для полевых работников.

Основатель компании Алекс Хокинсон считает, что операторы энергетических, водопроводных и трубопроводных систем до сих пор в значительной степени полагаются на периодические осмотры персоналом. По его словам, от 50% до 70% таких выездов не выявляют проблем, тогда как критические поломки могут произойти между запланированными проверками.

Компания заявляет, что ее система работает более чем на 50 тыс. объектах и обрабатывает десятки триллионов показаний датчиков. Среди клиентов BrightAI называет GE Vernova, Reworld, Osmose Utilities Services, Azuria Water Solutions, Kodiak Gas Services и Diamondback Energy. По оценке Хокинсона, клиенты в среднем могут выявлять проблемы за 51 день до происшествия, которое без этого могло бы стать катастрофическим.

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Международное расширение

Новые средства BrightAI планирует направить преимущественно на международное расширение. По оценке компании, почти 60% ее доступного рынка находится за пределами Северной Америки. BrightAI также открывает зарубежные офисы после удвоения штата в 2025 году.

Компания сообщила, что опросила 12 158 операторов из 16 отраслей: по ее данным, 98% респондентов не имеют достаточной информации о состоянии своих активов. BrightAI оценивает потенциальный ежегодный эффект от сокращения лишних выездов, затрат на труд и аварийных ремонтов более чем в 7,5 трлн долларов. Это расчет самой компании.

GE Vernova уже является клиентом BrightAI и инвестировала в новом раунде. В релизе BrightAI указано, что GE Vernova будет применять платформу в направлениях Power, Wind и Electrification. Хокинсон также заявил, что подключение нового клиента раньше занимало от двух до трех лет, а теперь занимает менее шести месяцев.

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