Стартап в сфере программирования Cognition AI ведет переговоры о новом раунде финансирования, при котором его оценка может достичь $75 млрд. Об этом сообщило Channel NewsAsia, опубликовавшее материал Reuters.

Данные Bloomberg News

По данным Bloomberg News, о переговорах стало известно 20 ноября. Издание сослалось на людей, знакомых с ситуацией. Reuters является источником материала, опубликованного Channel NewsAsia.

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Статус возможного раунда

Речь идет именно о переговорах, а не о заключенной или завершенной сделке. Оценка в $75 млрд фигурирует как возможная оценка компании в рамках обсуждаемого раунда. В кратком сообщении не указаны объем возможного привлечения, потенциальные инвесторы, сроки раунда или позиция Cognition AI относительно этих переговоров. В материале также нет комментария компании и не указано, достигли ли стороны каких-либо договоренностей.

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