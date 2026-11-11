В Великобритании стартап Fractile, разрабатывающий чипы для искусственного интеллекта, привлек $720 млн в раунде финансирования Series C. Компанию, базирующуюся в Лондоне и Бристоле, оценили в $7 млрд, что делает ее одним из самых дорогих технологических стартапов страны, сообщает Channel NewsAsia.

Инвесторы раунда

Раунд возглавили Thrive Capital, Founders Fund, Lightspeed и Redpoint. Среди других инвесторов — венчурное подразделение Google CapitalG, BlackRock, DST Global, Элад Гил, Balderton, SV Angel, британский Sovereign AI Fund и British Business Bank. В финансировании также приняло участие правительство Великобритании.

Fractile разрабатывает чипы для ИИ-инференса — процесса, во время которого модели искусственного интеллекта генерируют ответы. Компания заявляет, что ее технология должна обеспечить более высокую скорость работы, а также снизить энергопотребление и расходы.

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ИИ-инфраструктура Великобритании

Инвестиция стала свидетельством поддержки усилий Великобритании по созданию собственной ИИ-инфраструктуры, а не только зависимости от зарубежных поставщиков вычислительных мощностей. В то же время она отражает интерес инвесторов к компаниям, разрабатывающим аппаратное обеспечение для ИИ, — рынку, на котором доминируют Nvidia и несколько азиатских производителей полупроводников.

Министр искусственного интеллекта Великобритании Канишка Нараян заявил, что страна стремится сохранять больше рабочих мест, инвестиций и экономической ценности, которые создают ее научные и технологические разработки. По его словам, правительство намерено изменить ситуацию, при которой технологии и отрасли, созданные на основе британских идей, развивались в других странах.

Fractile планирует выпустить свой первый коммерческий чип в следующем году. В Великобритании уже есть разработчик чипов Arm, технологии которого используются в миллиардах устройств, однако ее производство полупроводников значительно меньше, чем в США и странах Азии.

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