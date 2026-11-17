Американский стартап по оценке искусственного интеллекта Vals, базирующийся в Сан-Франциско, установил, что модели Anthropic, OpenAI, Google, DeepSeek и других компаний можно было склонить к обозначению возможных целей для ударов на спутниковых снимках и кадрах с дронов. Среди таких отметок были гражданские лица, школы и солдаты, которые, казалось, сдавались. Как сообщает TechCrunch, отказы моделей нередко удавалось обойти, если представить боевой сценарий как часть игры.

Тестирование на снимках из Украины и Ирана

Исследователи Vals моделировали сценарии, в которых ИИ анализировал искусственно созданные изображения и реальные спутниковые снимки и кадры с дронов из Украины и Ирана. Моделям не предлагали напрямую принимать решения об ударе: по данным исследователей, системы обычно отклоняли такие запросы. Вместо этого их просили отмечать потенциальные цели или сообщать, видны ли люди на снимках.

В некоторых симуляциях после положительного ответа моделям демонстрировали последствия условного удара. Vals отметила, что результаты таких запросов потенциально могут использовать автономные системы вооружения, хотя сами модели не принимали решения о применении силы.

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Оценка защиты моделей

По оценке Vals, модели Anthropic показали наихудшие результаты в этих смоделированных сценариях. В то же время ни одна из протестированных систем не продемонстрировала особенно хороших результатов: ни один из запросов исследователей не был заблокирован классификатором безопасности, а прямые отказы случались нечасто. Даже после отказов модели нередко соглашались выполнить запрос, когда сценарий описывали как игру.

Представитель Anthropic Эдуардо Майя Силва заявил, что приведенные в исследовании примеры противоречат правилам компании. Anthropic также сообщила о разработке дополнительных мер предосторожности, расширении внутреннего тестирования и усилении контроля за соблюдением правил. В OpenAI подчеркнули, что запрещают использовать публичные модели для содействия насилию или несанкционированным задачам в сфере национальной безопасности, а также разрабатывают дополнительную защиту от злоупотреблений, связанных с дронами.

В Vals отметили, что задержки в работе моделей и ограниченные вычислительные возможности на борту дронов осложняют применение универсальных ИИ-систем для наведения в реальном времени. В то же время исследователи назвали более непосредственным риском использование моделей для массовой разметки боевых видео и создания обучающих данных для автономных систем наведения. Исследование касалось коммерческих моделей, а не тех систем, которые компании потенциально могут предоставлять военным.

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