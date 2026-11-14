Stelco вернет 175 работников на завод в Гамильтоне — Al Jazeera

Канадский производитель стали Stelco вернет на работу всех 175 сотрудников, уволенных с завода в Гамильтоне, и выплатит им задним числом стандартную зарплату, которую они получили бы за этот период. Работники должны вернуться 1 декабря после того, как компания достигла договоренностей с достаточным числом клиентов для возобновления завершающих производственных операций, сообщает Al Jazeera.

Давление правительства и профсоюза

Объявление прозвучало после нескольких недель противостояния между работниками, профсоюзом, канадским правительством и американским владельцем Stelco — Cleveland-Cliffs. Незадолго до этого министр промышленности Канады Мелани Жоли заявила, что будет добиваться через суд принудительной продажи Stelco, если до конца дня не получит ответа от руководства Cleveland-Cliffs.

Президент местного отделения профсоюза United Steelworkers Local 1005 Рон Уэллс приветствовал решение и связал его с давлением работников, профсоюза и правительства. На пресс-конференции он назвал увольнения незаконными и аморальными. Жоли заявила, что результат демонстрирует инвесторам действие верховенства права в Канаде.

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Причины увольнений

Cleveland-Cliffs, которая приобрела Stelco в 2024 году, в конце сентября объявила о возможном увольнении до 500 работников на предприятиях в Гамильтоне и Нантикоке в Онтарио. Компания сослалась на слабый спрос и сложные рыночные условия для холоднокатаного и покрытого стального проката, используемого, в частности, в производстве автомобилей и бытовой техники.

Владелец также объяснял финансовые трудности Stelco пошлинами президента США Дональда Трампа на канадскую сталь и конкуренцией с более дешевой иностранной сталью. В то же время Оттава заявляла, что увольнения противоречат обязательствам Cleveland-Cliffs, взятым при приобретении Stelco, в том числе по сохранению численности канадских работников, объединенных в профсоюз, до 2029 года.

В Cleveland-Cliffs заявили, что клиенты согласились поддержать работу предприятия в Гамильтоне, при этом компания пожаловалась на отсутствие реакции федерального правительства на недостатки программы реагирования на пошлины. Деталей договоренностей с клиентами компания не привела.

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