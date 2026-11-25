В Греции общенациональная забастовка работников государственного сектора и ряда частных профсоюзов нарушила транспортное сообщение. Из-за акции остановились паромные маршруты на острова, утренние и вечерние рейсы метро, а в некоторых региональных аэропортах были приостановлены полеты.

К забастовке присоединились моряки, работники транспорта и телекоммуникаций. Участники акции требуют повышения зарплат, восстановления ежегодных премий, отмененных во время долгового кризиса, а также увеличения государственных расходов на здравоохранение и образование, сообщает Cyprus Mail.

Требования профсоюзов

Забастовку организовал крупнейший профсоюз работников государственного сектора Греции ADEDY. Государственные служащие, в частности учителя и врачи государственных больниц, планировали провести демонстрации в Афинах и других городах страны.

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В ADEDY заявили, что добиваются существенного повышения оплаты труда, которое компенсировало бы потерю покупательной способности. Профсоюз также указал на рост цен, замораживание зарплат, энергетическую бедность и проблемы в системах государственного здравоохранения и образования.

Давление из-за стоимости жизни

Это уже третья забастовочная акция за несколько недель. После финансового кризиса прошлого десятилетия, во время которого Греция получила пакеты финансовой помощи примерно на 280 млрд евро, зарплаты в стране росли, а налоги снижались. В то же время многие домохозяйства сталкиваются с ростом арендной платы и общей стоимости жизни, в том числе из-за подорожания продуктов питания и энергии.

Правительство премьер-министра Кириакоса Мицотакиса в этом году объявило о налоговых льготах и субсидиях примерно на 2,2 млрд евро для поддержки людей с низкими доходами и пенсионеров. Также оно пообещало с декабря 2027 года выплачивать рождественскую премию в размере 500 евро примерно 700 тысячам госслужащих.

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