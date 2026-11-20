Страховщик UnitedHealth Group подал иск против федерального правительства из-за сниженных звездных рейтингов планов Medicare Advantage на 2027 год. Как сообщает STAT News, компания оспаривает методику, по которой Центры услуг Medicare и Medicaid рассчитали эти показатели.

Не менее 15 исков

Иск UnitedHealth стал как минимум 15-м оспариванием рейтингов Medicare Advantage на 2027 год. Компания является крупнейшим страховщиком в программе Medicare Advantage и обеспечивает покрытие для более чем 9 млн человек. Ежегодный период выбора планов Medicare завершается 7 декабря.

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Как работает система оценивания

Государство оценивает планы Medicare Advantage по шкале от одной до пяти звезд. Рейтинг формируется с учетом медицинских обследований, удовлетворенности клиентов и других показателей, входящих в сложную формулу.

Планы с рейтингом не менее четырех звезд получают бонусные выплаты. Страховщики в своих исках утверждают, что методика оценки является непоследовательной и неправомерно снижает их результаты ниже порога для получения таких выплат.

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