Система страхования по уходу в Германии в ноябре воспользуется частью дополнительного государственного займа из-за напряженной финансовой ситуации. Об этом со ссылкой на Министерство здравоохранения сообщает Der Spiegel. Точный объем средств, которые привлекут в этом месяце, пока не определен.

Дополнительное финансирование до конца года

В начале октября бюджетный комитет Бундестага одобрил для системы дополнительный заем объемом до 700 млн евро. Он был предоставлен сверх уже выделенного на 2026 год займа в размере 3,2 млрд евро. Средства будут выплачиваться ежемесячно в зависимости от необходимости, чтобы компенсировать дефицит ликвидности и обеспечить выполнение обязательств системы до конца года.

В октябре дополнительное финансирование еще не понадобилось. На тот момент в страховой системе оставались 522 млн евро из первоначального займа в 3,2 млрд евро, и этих средств хватило для осуществления выплат.

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Расходы растут быстрее, чем ожидалось

В конце августа Головное объединение кас обязательного медицинского страхования, которое также представляет кассы страхования по уходу, заявило, что доходов системы, вероятно, уже в октябре не будет хватать для полного финансирования услуг. Это касалось и ситуации с учетом уже предоставленного годового займа.

Министерство финансов Германии объяснило в письме бюджетному комитету, что расходы на выплаты растут сильнее, чем предполагалось, из-за заметного увеличения числа людей, нуждающихся в уходе.

Министр здравоохранения Карстен Линнеманн, представитель Христианско-демократического союза, представил Бундестагу пакет мер для стабилизации финансов системы в 2027 году и предотвращения общего повышения взносов. Он предусматривает сдерживание расходов и дополнительные поступления, чтобы покрыть вероятный дефицит в 7,6 млрд евро. Предложения по более масштабной структурной реформе должна подготовить отдельная комиссия.

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