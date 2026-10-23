Стрельба в Хевроне ранила пятерых израильтян — BBC News World

На военном контрольно-пропускном пункте при въезде в Хеврон на оккупированном Западном берегу произошла стрельба, в результате которой были ранены пятеро израильтян. Израильские чиновники заявили, что силы безопасности убили двух подозреваемых палестинских нападавших, сообщает BBC News World.

Перестрелка на КПП

В социальных сетях распространились непроверенные видео, на которых, по данным BBC, видна интенсивная перестрелка между военными и вооруженными мужчинами на КПП при въезде в город.

Израильская армия заявила, что в автомобиле нападавших было обнаружено большое количество боеприпасов. Военные считают, что нападавшие намеревались совершить значительно более масштабное нападение.

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Реакция Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о блокаде Хеврона. Его партия «Ликуд» также отменила предвыборные мероприятия, запланированные на утро.

Стрельба произошла на фоне повышенной напряженности на Западном берегу. Во время ежегодного сбора оливок палестинцы становятся мишенями экстремистских еврейских поселенцев. Всеобщие выборы в Израиле должны состояться через четыре дня.

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