По меньшей мере два человека погибли, еще 10 получили ранения в результате стрельбы в центре Кракова, Польша, в субботу. Как сообщает The Independent, об этом заявили представители властей.

Стрельба на Главной рыночной площади

Выстрелы прозвучали на Главной рыночной площади города. Городской совет Кракова сообщил, что полиция также проводила операцию на улице Дитля. На момент сообщения не было известно, проводили ли правоохранители задержания в связи со стрельбой.

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На месте работали экстренные службы

Возле костела Святой Марии работали полиция и экстренные службы, в том числе санитарный вертолет. Премьер-министр Польши Дональд Туск в заявлении, опубликованном незадолго до 15:00 по Гринвичу, сообщил, что полиция устанавливает предпосылки нападения и все его обстоятельства. Других подробностей о причинах стрельбы или возможных причастных источник не приводит.

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