В историческом центре Кракова в Польше произошла стрельба, в результате которой, по сообщениям польских СМИ, погибли по меньшей мере пять человек, еще 12 получили ранения. Инцидент произошел 7 ноября неподалеку от Главной рыночной площади — одного из наиболее посещаемых туристических мест страны.

Стрельба возле рыночной площади

Как сообщает Anadolu Agency, стрельба произошла вскоре после 15:00 по местному времени. Телеканал TVN24 со ссылкой на пожарную службу привел данные о пяти погибших и 12 раненых.

Радиостанция RMF FM сообщила, что нападавшие ехали на автомобиле по улице Славковской в направлении площади и стреляли по людям в этом районе. По данным вещателя, также были повреждены магазин и трамвай.

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Полиция проводит расследование

На место прибыли экстренные службы, а на площади приземлился вертолет санитарной авиации. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что полиция расследует стрельбу, а он получает обновления от Министерства внутренних дел.

Правоохранители пока не подтвердили личности нападавших, их мотивы и другие обстоятельства происшествия.

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