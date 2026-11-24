Музыкальный стриминговый сервис Tidal с 9 декабря начнет удалять треки, которые считает полностью сгенерированными искусственным интеллектом. Как сообщает Variety, платформа заявила, что станет первым музыкальным стриминговым сервисом, который полностью запретит такую музыку.

Новые правила каталога

Роберт Андерсон, руководитель Tidal в материнской компании Block, написал, что за последние 90 дней 43% треков, отправленных для дистрибуции на платформе, были определены как сгенерированные ИИ. По его словам, это требует более «радикальных» действий.

Андерсон сообщил, что к началу года из каталога должны полностью исчезнуть все композиции, целиком сгенерированные ИИ. По его оценке, это будет означать удаление 29 млн треков, а сервис ежедневно будет отклонять от 80 тыс. до 85 тыс. песен. Он также заявил, что 96% сгенерированных ИИ композиций не имеют ни одного прослушивания.

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Предыдущие ограничения и конкуренты

Около пяти месяцев назад Tidal объявил о прекращении монетизации песен, созданных с помощью ИИ. Исполнителей обязали помечать треки как сгенерированные ИИ или созданные с его помощью. Сервис также запретил ИИ-песни, связанные с мошенническими действиями, в том числе те, которые имитируют известных исполнителей или могут вводить слушателей в заблуждение.

Spotify и Apple Music применяют другие подходы. Apple Music заявил о намерении маркировать треки, сгенерированные или созданные с помощью ИИ, а Spotify сообщил, что будет обозначать исполнителей, которых считает созданиями ИИ, как AI Persona. Spotify также заявил, что в этом году удалил из каталога 75 млн спам- или низкокачественных треков, а позднее убрал 50 млн таких треков из рекомендаций пользователей.

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