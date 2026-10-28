Студенты Университета гуманитарных наук имени Мохамеда бин Заеда в Абу-Даби, ОАЭ, приняли участие в упаковке 10 тысяч зимних наборов для гражданского населения Газы. В комплекты вошли в общей сложности 70 тысяч единиц тёплой одежды и средств обогрева, сообщает The National.

Помощь перед зимой

Волонтёрскую акцию организовал Фонд шейха Саида бин Заеда Аль Нахаяна в поддержку гуманитарной миссии ОАЭ для Газы. Директор операций ОАЭ по оказанию помощи в кампании Operation Chivalrous Knight Хамуд Аль-Афари заявил, что участие студентов демонстрирует ценности солидарности и щедрости, которые прививают молодому поколению.

В сентябре ОАЭ начали зимнюю инициативу по обеспечению тёплой одеждой одного миллиона человек в секторе Газа. По словам Аль-Афари, с начала войны в октябре 2023 года в Газу доставили более 131 тысячи тонн гуманитарной помощи общей стоимостью 4,16 млрд долларов.

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Авиарейсы и продовольственная помощь

В этом месяце организация Dubai Humanitarian также запустила воздушный мост для доставки зимней помощи. Первый самолёт с предметами первой необходимости, в том числе термоодеялами для ЮНИСЕФ, прибыл в египетский Эль-Ариш, после чего груз передали в Газу.

Воздушный мост предусматривает несколько рейсов самолётов C-130 авиакрыла Дубая, каждый из которых перевозит около девяти тонн гуманитарных грузов. По меньшей мере три дополнительных рейса планировали использовать для доставки одеял детям и другим уязвимым группам.

Отдельно ОАЭ в этом месяце начали доставлять продовольственную помощь в рамках инициативы Ahmed bin Rashid Humanitarian Bridge. Во Всемирном торговом центре Дубая волонтёры и члены сообщества упаковывали продовольственные наборы для семей и детей в Газе.

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