Студенты Университета Витватерсранда в Йоханнесбурге, ЮАР, во время голосования заявили о нерегулярном снабжении водой и электроэнергией в районе Браамфонтейн. Молодые избиратели, пришедшие на участок в спортивном зале университета, назвали эти вопросы одними из приоритетных для избранных представителей власти, сообщает TimesLIVE.

Базовые услуги для студентов

25-летняя Сиам Танда Машекила сказала, что рада активному участию молодежи в голосовании, однако не уверена, выполнят ли политические партии свои обещания. По ее словам, избранные представители власти должны сосредоточиться на электроснабжении, воде и уличном освещении.

Она подчеркнула, что стабильное электроснабжение важно для студентов, которым нужны безопасные места для учебы. Надлежащее освещение улиц, по ее словам, также необходимо тем, кто поздно возвращается домой.

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Перебои в Браамфонтейне

Студентка третьего курса юридического факультета Лебо Себолао рассказала об отключениях воды и электричества в Браамфонтейне. Она отметила, что эта ситуация расстраивает ее с тех пор, как она переехала в Йоханнесбург в 2024 году, а перебои также влияют на расписание учебы.

По словам 20-летней Себолао, с вторника в ее жилье не было ни воды, ни электричества. Чтобы попасть на избирательный участок, ей пришлось поехать в свой дом на юге Йоханнесбурга, чтобы помыться, а затем вернуться в Браамфонтейн. Другой студент университета, Лимако Малуси, также назвал высокую стоимость университетского образования значительной проблемой для молодежи, особенно для чернокожих студентов.

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