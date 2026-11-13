Представитель победившего студенческого движения Сербии Student List Филип Убович заявил, что движение планирует прекратить торговлю оружием с Израилем. Об этом он сказал в интервью британскому журналисту Аарону Бастани для подкаста Novara Media, сообщает Anadolu Agency.

Позиция Student List

Отвечая на вопрос о будущих отношениях Сербии с Израилем, Убович назвал ситуацию в Газе «пятном на человечности». По его словам, программа движения предусматривает прекращение торговли оружием с Израилем.

Недавно обнародованная внешнеполитическая программа Student List также осуждает военные действия Израиля в Газе и предусматривает увеличение гуманитарной помощи палестинцам.

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Предприятие по сборке дронов

Убович также раскритиковал тесные связи бывшего президента Сербии Александра Вучича с Израилем. Он назвал неприемлемым создание в Сербии предприятия по сборке дронов в сотрудничестве с израильской оборонной компанией и призвал остановить этот проект.

Вучич открыл предприятие по сборке дронов в сентябре. Student List победил на досрочных парламентских выборах 25 октября, однако новое правительство Сербии еще формально не сформировано. Официальных решений о приостановке торговли оружием с Израилем или остановке работы предприятия пока не объявляли.

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