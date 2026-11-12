Subaru разрабатывает следующее поколение четырехцилиндрового оппозитного двигателя и стремится достичь для него 50% теплового КПД. Компания хочет повысить эффективность силового агрегата, сохранив характерную для марки компоновку двигателя, сообщает Motor1.

Эффективность в более широком диапазоне

Согласно данным, представленным Subaru, экспериментальный двигатель имеет примерно вдвое более широкий диапазон работы с высокой тепловой эффективностью, чем нынешний атмосферный мотор, который компания использует в своих гибридных моделях. Прототип оснащен турбонаддувом и непосредственным впрыском топлива, тогда как эталонный агрегат является атмосферным.

Инженеры работают над усилением потока воздуха внутри цилиндров, чтобы воздушно-топливная смесь тщательнее перемешивалась до зажигания. Subaru также применяет трехмерный анализ процесса сгорания: он позволяет точнее прогнозировать распространение пламени после зажигания, предсказывать детонацию и оптимизировать работу двигателя.

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Турбина, цикл Миллера и предкамерное сгорание

Чтобы приблизиться к показателю 50%, Subaru рассматривает использование турбокомпрессора с изменяемой геометрией. Такая система изменяет проходное сечение турбины в зависимости от объема выхлопных газов и может улучшить отклик двигателя. Компания также допускает, что задержку реакции турбины способен компенсировать электромотор.

Еще одним возможным решением является цикл Миллера, при котором изменяются фазы работы впускных клапанов. Это может повысить эффективность и снизить температуру выхлопных газов, потенциально упростив применение турбины с изменяемой геометрией. В то же время в Subaru признают, что одних этих технологий, вероятно, будет недостаточно для достижения 50% теплового КПД, поэтому также изучают предкамерное сгорание.

Сроков серийного производства нет

Subaru не уточнила, когда новый оппозитный двигатель появится на серийных автомобилях и какие модели получат его первыми. Заявленный показатель 50% пока является целью разработки, а не подтвержденной спецификацией будущего силового агрегата.

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