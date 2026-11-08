Суд первой инстанции Abu Dhabi Global Market в Объединённых Арабских Эмиратах признал основателя NMC Healthcare Би Ар Шетти и бывшего генерального директора группы Прасанта Мангата ответственными за сознательное участие в мошенничестве против NMC Group. Как сообщает The National, нарушения продолжались со 2 апреля 2012 года по 9 апреля 2020 года.

Решение 5 ноября вынес сэр Эндрю Смит. Суд признал обоих мужчин ответственными за мошеннические и неправомерные торговые действия. Согласно решению, Шетти и Манхат недобросовестно участвовали в мошенничестве против NMC Group.

Сумма для дальнейших расчётов

Суд определил 5,39 млрд долларов как исходную сумму для установления финансовых взносов, которые Шетти и Манхат должны внести в активы NMC Healthcare в рамках требований, касающихся мошеннических торговых действий. В то же время эта сумма не является окончательным возмещением и не означает, что каждый из них должен выплатить именно 5,39 млрд долларов.

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Суд пришёл к выводу, что Шетти получил значительные средства, неправомерно переведённые из NMC Group, и использовал часть из них для приобретения активов. Согласно выводам суда, он также не раскрыл информацию об обеспечении, связанном с его личными финансовыми операциями, позволил публиковать вводящую в заблуждение финансовую отчётность и помогал скрывать заимствования группы от аудиторов Ernst & Young.

Иск банка против Манхата

Отдельно Abu Dhabi Commercial Bank добился признания своих требований к Манхату в деле об убытках, связанных с NMC. Суд установил, что убытки, возмещения которых может требовать банк, составляют более 1,19 млрд долларов с учётом возможных корректировок. Из этой суммы 1,02 млрд долларов приходится на непогашенные обязательства, ещё около 168,98 млн долларов — на упущенную выгоду.

NMC Healthcare, основанная Шетти в 1975 году, когда-то была крупнейшим частным оператором медицинских услуг в ОАЭ. После расследования было выявлено более 4,4 млрд долларов ранее нераскрытого долга, а в апреле 2020 года компанию передали под внешнее управление. Суд назначил дальнейшее слушание для урегулирования неразрешённых финансовых и иных последствий своего решения.

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